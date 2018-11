Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











‘Met meer mensen en op meer plekken’, ook volgend jaar protestacties van Anti Zwarte Piet-Comité Foto: Birgit Verhoeven.

TILBURG - Het Anti Zwarte Piet-Comité Tilburg (AZPC) zet voor dit jaar een punt achter de acties. Het comité is tegen het neerzetten van Zwarte Piet als hulpje van Sinterklaas omdat het een ‘racistische karikatuur’ zou zijn. “Voor dit jaar stoppen we ermee. Het is klaar. Actievoeren kost veel energie. We zijn moe”, vertelt woordvoerder Peter Storm. “Maar volgend jaar gaan we weer actievoeren. Met meer mensen en op meer plekken”, belooft hij.

Geschreven door Corné Verschuren

Zondag werd de demonstratie van het Anti Zwarte Piet-Comité Tilburg (AZPC) afgelast. De gemeente Tilburg had het Burgemeester Stekelenburgplein aan de achterkant van het station als actieplek aangegeven. Storm: “Dat was een niet zichtbare plek. Maar het moest om ‘verkeerstechnische redenen’. We hebben onder protest actie gevoerd. Dat was niet leuk en flink balen.” Het comité blies daarom de actie voortijdig af. LEES OOK: Anti-Zwarte Piet-demonstratie bij intocht Sinterklaas Tilburg afgelast Geen ruimte

Peter Storm is niet blij met de rol die de gemeente heeft gespeeld. “Ze hebben zich er gemakkelijk vanaf gemaakt. We hebben letterlijk niet de ruimte gekregen. Op deze manier hebben we onvoldoende ons punt te kunnen maken”, aldus Storm. LEES OOK: Alle 48 tegendemonstranten in Tilburg weer vrijgelaten na intocht Sinterklaas De politie hield zondag in de stad een groep tegendemonstranten tegen. Van die groep werden uiteindelijk 48 mensen aangehouden. Die zijn inmiddels weer op vrije voeten.