Buitenlandse vakantievierders zijn dol op de Brabantse campings

EINDHOVEN - Brabant is internationaal steeds geliefder. De afgelopen mooie warme zomer heeft vooral veel buitenlandse toeristen naar Brabant gebracht. Vooral kamperen was populair in onze provincie, blijkt uit cijfers van het CBS.

In vrijwel het hele land zijn de cijfers qua toerisme gestegen. Toch hoort Brabant niet bij de koplopers. "We kunnen de zee niet naar ons toehalen", reageert Goof Lukken die docent toerisme en recreatie is aan Breda University of Applied Sciences. "Maar we hoeven ons zeker niet te schamen voor onze cijfers."

Campings

Brabant heeft vooral veel buitenlandse gasten op kampeerterreinen getrokken. Vergeleken met vorig jaar is er een stijging van bijna 45 procent. Landelijk is die stijging 'maar' bijna 20 procent.

Voor Goof Lukken is dit geen verrassing. "We liggen vlakbij België en Duitsland waar de meeste buitenlandse toeristen vandaan komen. Het is een trend om niet meer weken op vakantie te gaan, maar een paar dagen op pad te gaan. Het bezoeken van steden, attractieparken en culturele trips zitten in de lift. Daarnaast zijn er veel luxe campings die complete tenten en caravans aanbieden. Je hoeft weinig mee te nemen, ideaal voor een paar overnachtingen."

Trend

Lukken is nog niet klaar met al zijn argumenten waarom Brabantse kampeerterreinen het zo goed hebben gedaan het afgelopen jaar. "De camper is ook met een opmars bezig. En als je die toch hebt, ga je gemakkelijk een paar dagen erop uit. Er zijn ook steeds meer terreinen die daar speciaal voor gemaakt zijn."

Met deze wetenschap van de docent toerisme vallen er zo wat Brabantse toppers te noemen; 'Van Gogh-plaatsen, historische steden als Breda en Den Bosch, evenementen als Dutch Design Week in Eindhoven, parken als Efteling en Beekse Bergen. Top campings met internationale allure en veel luxe zoals ter Spegelt in Eersel en De Paal in Bergeijk maken het succesvolle plaatje compleet.

Dip

Toch is het niet allemaal hosanna in toeristisch Brabant. De groepsaccomodaties doen het opvallend slechter dan het landelijke gemiddelde. Toch weet recreatiedeskundige Lukken deze cijfers positief bij te stellen. "In het algemeen gaat het helemaal niet zo slecht met de groepsaccomodaties. maar wat valt er tegenwoordig onder groepsaccomodaties?"

"Je kunt tegenwoordig complete huizen huren via Airbnb. Die staan vaak nog niet geregistreerd bij het CBS. En er worden veel vakantieparken gebouwd en blokhutten waar hele families in terecht kunnen. Valt dit dan onder bungalowpark of groepsaccomodatie? De cijfers zijn op dit vlak een beetje mistig."

Blije Brabander

Leuk voor de Brabantse chauvinist om te merken dat onze provincie ook internationaal aantrekkelijk is, maar tot welk punt blijft het leuk? "Dat is iets wat continu in beweging is", zegt Lukken. "Je moet voorkomen dat de inwoners niet in de verdrukking komen door al die toeristen. Kijk naar Amsterdam, of nog erger Venetië. "

"Je merkt dat de toerisme-industrie steeds meer probeert de bezoekers te spreiden. Niet alleen het Van Gogh Museum in Amsterdam op de kaart zetten, maar ook verwijzen naar Van Gogh plaatsen al Zundert en Nuenen. Laten zien dat er naast De Veluwe, zoiets is als Het Zwin in Zeeland, De Biesbosch in Brabant en het Limburgse Heuvellandschap. In potentie heeft onze provincie alles, behalve dus de zee", maakt toerismekenner Lukken zijn verhaal rond.