Wie gaat er rijden op nagebouwde Sherman-tank? 'Schieten hoeft hij niet te kunnen'

"Alles wat je ziet, is gemaakt van hout en polyester maar het lijkt metaal. We hebben zelfs lasnaden nagemaakt om het zo realistisch mogelijk te maken, " legt Quik uit. De ervaren decorbouwer en alleskunner is bezig met het ontwerp van de rupsbanden. "Hij gaat er straks echt op rijden inderdaad. Wat had je anders verwacht? Het enige verschil met een echte tank is dat deze rupsbanden van kunststof zijn".





Icoon van de bevrjding

De Sherman tanks hebben een speciale historische betekenis voor de stad. Ze werden bij de bevrijding van Bergen op Zoom gebruikt door de Canadezen die er als eersten de stad mee binnen reden. In Canada is het initiatief van de decorbouwers niet onopgemerkt gebleven. "Ze vinden het geweldig. Pas hadden we nog de echtgenote van de ambassadeur hier op bezoek. Ze was zwaar onder de indruk. Vooral omdat wij op deze manier onze waardering uitspreken voor wat zij voor ons gedaan hebben".

Het bijzondere decorstuk moet in oktober volgend jaar klaar zijn. Het is de bedoeling dat de tank daarna meerdere jaren gebruikt kan worden bij herdenkingen. "We weten nog niet wie ermee gaat rijden. We moeten moeten nog iemand opleiden voor een tankchauffeursdiploma", lacht Quik. "Nee schieten hoeft hij niet te kunnen, een rijbewijs zou wel makkelijk zijn".