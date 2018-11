Nettie wil zwaar mishandelde vrouw (85) steunen met heel veel kaartjes

EINDHOVEN/LIEROP - De zware mishandeling van een bejaarde vrouw van 85 in Eindhoven afgelopen weekend, maakt veel los bij lezers. Nettie Minten uit Lierop kwam met het idee om de bejaarde mevrouw kaartjes te sturen om haar een hart onder de riem te steken. “Ik hoop dat ze daardoor het zonnetje weer ziet schijnen."

Op de Facebookpagina van Omroep Brabant kwam Nettie (64) maandag met het idee om de vrouw kaartjes te sturen. “Zodat ze weet dat we aan haar denken en dat we dit niet langer pikken”, zo schreef ze.

Ze vertelt dat ze tranen in haar ogen had toen ze het bericht over de mishandeling van de vrouw las. “Dit moet gewoon afgelopen zijn, dit kan toch niet meer. Een vrouw van 85 die straks die niet meer op straat durft, het is gewoon verschrikkelijk."

Honderd reacties

Haar idee over de kaartjes kreeg in korte tijd zo’n honderd likes en reacties. ‘Wat een goed idee’, ‘super lief’, en ‘wij willen ook meedoen’, zijn dingen die mensen zeggen als antwoord op het idee van Nettie.

Na overleg met de politie, zal Omroep Brabant er daarom voor zorgen dat de kaartjes bij de mevrouw worden afgeleverd. Mensen die een kaartje of boodschap willen sturen, kunnen dat doen via:

Omroep Brabant ovv 'Steuntje in de rug'

Postbus 108

5600 AC Eindhoven

Nettie is blij dat ze een kaartje kan sturen naar de vrouw. "Vanavond wil ik hem gaan schrijven. Ik hoop dat de kaartjes haar steun geven."