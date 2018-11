Oranje-eindbaas Arold 'Vortum' Arts: 'De tekst valt extra op. Bijna niemand kent het dorp'

Bij de vraag of de oranjevlaggen weer mogen wapperen, merk je dat het gaat om een echte fan. "Ze hebben nooit in de kast gelegen", zegt Arts.

Natuurlijk is hij blij met de resultaten. En met het spel van dit team. "Het zijn allemaal jonge jongens, die voor elkaar spelen en geen bv's zijn van zichzelf." Dat is volgens hem te danken aan bondscoach Ronald Koeman. "Hij heeft allemaal nieuwe mensen geselecteerd en afscheid genomen van de oude garde. De jonkies hebben veel potentie."

Spandoek Vortum

Inmiddels weet Arts zijn plek wel te kiezen. Maandag zat hij in het elitevak in Gelsenkirchen. "Achter twee mensen van de Duitse voetbalbond", vertelt hij trots. "Stiekem ben ik helemaal naar beneden gegaan." Dit deed hij om zijn bekende spandoek met het opschrift 'Vortum' op te hangen. "Ik moet er wel bij blijven zitten op om te letten dat er geen Duits spandoek overheen wordt gehangen."

Het ophangen van spandoeken is een gewoonte geworden. "Ik zoek het liefst een plek op waar hij op de hoogte van de spelers komt. Dan komt hij in beeld." En zo ook maandag, vlak achter het doel waar Nederland twee keer scoorde.

Spandoek Vortum bij Nederland - Duitsland

En waarom het opschrift 'Vortum' en niet 'Hup Oranje' bijvoorbeeld? "De tekst Vortum valt extra op. Bijna niemand kent het dorp." In Duitsland voelde de Nederlander zich gastvrij ontvangen. "In veel Nederlandse stadions moet je dat niet proberen, in een ander vak gaan zitten. Ook niet stiekem."

EK ticket

Met een gelijkspel tegen Duitsland kwam Nederland een ronde verder in de Nations League, een Europese landenwedstrijd. In juni strijdt Oranje tegen Portugal, Engeland en Zwitserland om de winst. Met name op sociale media was er onduidelijkheid of de winnaar ook automatisch een EK-ticket bemachtigt.

Arts weet hoe het zit: "Het is geen directe toegang tot het EK, maar de landen worden ingedeeld in poules, zoals altijd. De nummers 1 en 2 mogen naar het EK. Mocht de winnaar van de Nations League daar niet bij zitten, krijgt deze alsnog toegang omdat zij dit toernooi gewonnen hebben."