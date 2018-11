Excuses gemeente Breda voor slechte communicatie over komst moskee

Buurtbewoners op de informatiebijeenkomst over de moskee in Breda

BREDA - Wethouder Greetje Bos van Breda heeft dinsdagavond in het openbaar haar excuses aangeboden aan bewoners van de wijk De Wisselaar. Het excuus is voor de miscommunicatie over de komst van een moskee. Eerst sprak de gemeente van een cultureel centrum met gebedsruimte. Later werd dat opeens een moskee, tot ongenoegen van veel buurtbewoners.

"Wij vinden het belangrijk om goed te communiceren en als dat mis is gegaan trekken wij ons dat aan", zegt Greetje Bos. De wethouder bestrijdt dat er een spelletje is gespeeld met de buurt, zoals sommige mensen beweren: "De gemeente is er niet om een spelletje te spelen met de burgers, maar wij hebben gewoon de terminologie gebruikt zoals die ook in de aanvraag voor de vergunning stond."

Achterstandswijk

Buurtbewoner Bos, geen familie van de wethouder, maakt zich boos over de manier waarop de gemeente met de mensen omgaat. Hij zou het liefst zien dat de verbouwing van het voormalige politiebureau aan de Vlaanderenstraat tot moskee wordt stopgezet. "De mensen worden hier niet serieus genomen. De Wisselaar is een achterstandswijk. Ik vind het erg genoeg, want ik woon er al 41 jaar."

Toch komt het op de informatieavond ook tot een dialoog tussen buurtbewoners en mensen van de moskee. Een bewoner vreest een grote verkeerschaos in de wijk als de moskee er is. Hasan Barut van de bouwcommissie van de moskee zegt dat er nauwelijks overlast zal zijn. "Alleen op feestdagen zoals de Ramadan en als wij een braderie organiseren, kan ik overlast niet uitsluiten. De moskee zal dan wel verkeersregelaars inzetten."

Angst voor verandering

Barut is het wel gewend dat de komst van een moskee emoties oproept. Volgens hem is de buurt vooral bang voor verandering: "Ik denk als er een sporthal was gekomen er ook veel reacties uit de buurt zouden zijn."

Overigens zijn lang niet alle buurtbewoners tegen de komst van een moskee. Een vrouw die al eens ging kijken en sprak met de mensen van de moskee, spreekt van een warme gemeenschap. De kritiek dat de moskee te groot wordt pareert ze met de opmerking dat Katholieke kerken ook vaak groot zijn.