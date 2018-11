Grote controle van pakketbezorgers, 150 agenten bekijken auto, bestuurder en lading

150 agenten en medewerkers van andere opsporingsdiensten voeren de controles uit. Ook personenauto's waar iets mis mee is of die geregistreerd staan, worden aan de kant gezet.

De grote controle is bezig op de parkeerplaats bij het NAC-stadion en bij de Makro in Breda. Tot nu toe zijn er vooral mensen gepakt met een openstaande belastingschuld. Eén man zat met drank op achter het stuur.





Voor de politie vormen pakketbezorgers een blinde vlek. “We houden deze actie om daar beter zicht op te krijgen. We willen de thermometer er eens insteken, want er is weinig beeld van wat er gebeurt in de branche”, zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.

Webwinkels met drugs

Pakketbezorgers zijn een bekend verschijnsel geworden in de straten. Dat komt omdat we steeds meer online shoppen. Volgens het CBS telt Nederland tienduizenden webwinkels. Er zijn ook illegale winkels van drugsdealers die hun bestelling via het darkweb of Whatsapp ontvangen. Zo kun je xtc-pillen of ghb bestellen en die krijg je dan netjes thuisgestuurd in een anoniem postpakketje.

Begin dit jaar werd er nog zo’n drugswinkel opgerold in Werkendam. Die winkels komen soms wel in beeld bij politieonderzoeken maar de pakketbezorging blijft onder de radar.





Ook dure auto's aan de beurt (Foto: Perry Roovers/SQ Vision)





Mobiel banditisme

De opzet van de controle in Breda is hetzelfde als met mobiel banditisme. Het kenteken van de wagen wordt gescand. Een motoragent onderschept het busje en dan rijden ze naar een controleterrein waar alle diensten staan. Politie, belastingdienst en de rijksdienst voor het wegverkeer bekijken de wagen, de bestuurder en de lading.