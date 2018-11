Einde voor De Fer in Breda: Zo sloop je een friettent in een paar minuten

De friettent is ‘wereldberoemd’ binnen de Bredase stadsgrenzen en staat al zo’n zestig jaar op dezelfde plek. Met dezelfde eigenaar: Fer Verstrepen. Al die tijd bakt de 80-jarige eigenaar al friet, frikadellen, bamischijven en kroketten in zijn karakteristieke onderkomen.

Wankelen

Een korte maar felle brand deed begin oktober de friettent wankelen. Sindsdien was de friettent gesloten. Het oplappen van de zaak was blijkbaar niet meer mogelijk. De brandschade is te groot. Volgens een woordvoerder van Stolwerk was de schade zo groot dat zelfs het bord aan de gevel met de naam 'De Fer' erop was verwoest. "Anders had het zeker een plaats in ons 'museum' gekregen."

Of er op dezelfde plek een nieuwe friettent zal verrijzen, is nog niet duidelijk. Vrienden en bekenden proberen met crowdfunding geld binnen te halen voor nieuwbouw van de friettent. De actie loopt door tot het einde van het jaar.

