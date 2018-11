Vrijspraak voor boze buurman die rattengif in kinderzwembadje zou hebben gegooid

BREDA - Het was een hete zomer dit jaar waarbij sommige mensen maar moeilijk hun hoofd koel wisten te houden. Een man uit Tilburg zou zich zo enorm hebben geërgerd aan spelende kinderen in het zwembadje van zijn buren dat hij besloot stiekem rattengif in het water te gooien. Een 'zeer ernstig feit' dat de officier van justitie wil bestraffen met zestig uur taakstraf. De rechter ziet dat anders en spreekt de man vrij.

Tilburger R. de V. (55) stond woensdagmiddag voor de politierechter in Breda. Justitie verdenkt de man van poging tot zware mishandeling en vernieling. Maar volgens de rechter staat niet vast dat de man het ook daadwerkelijk heeft gedaan.

Gifkorrels

De bewoner van de wijk Reeshof werd op 1 augustus aangehouden, nadat bij zijn buren in de tuin, op een trampoline en in een kinderbadje gifkorrels waren gevonden. Zo meldde de politie destijds. Het gif was gevaarlijk als jonge kinderen en dieren het zouden inslikken. Gelukkig werd het gif op tijd ontdekt.

Het contact tussen de buurman en zijn buren liep al een tijdje niet goed. Eerder zou de verdachte kauwgom in het badje hebben gegooid. En ook deed hij het geluid van de spelende kinderen expres na. Zo zeggen de slachtoffers. De buren waren bang van de man en besloten uit angst zelfs camera's te installeren.

'In eigen tuin gegooid'

Volgens verdachte De V. hoeven de slachtoffers niet bang voor hem te zijn. Hij zou ze volgens eigen zeggen niets aandoen. De Tilburger, die geen strafblad heeft, zou het gif afgelopen zomer in zijn eigen tuin hebben gegooid, omdat hij last had van ongedierte. Hij denk dat het spul vervolgens is overgewaaid naar de tuin van de buren.

De rechter stelt in de uitspraak dat er 'te veel andere scenario's' mogelijk zijn. “Het zou kunnen dat u het gedaan heeft en het zou ook kunnen dat u het niet gedaan heeft." Het vonnis luidde dan ook vrijspraak.

'Geen bewijs'

De slachtoffers zijn teleurgesteld. Ze hadden een behandeling van de man wel op zijn plaats gevonden. Een hoger beroep gaat er niet komen. "We hebben gewoon geen bewijs dat hij het heeft gedaan”, zegt de buurvrouw. “Ja, voor ons is het wel zeker, maar we kunnen het niet bewijzen.”