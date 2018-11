Files kosten een hoop geld: 'Al gauw een half miljoen per jaar'

Eigenaar en directeur Florent Claassen over waar de kosten in zitten:

“De files kosten ons gauw een half miljoen euro per jaar aan extra personeelskosten, diesel en extra ritten.”





Planner Niels Lambregts over de creativiteit die nu nodig is in zijn werk:

“Het is nog te plannen, maar we bouwen steeds grotere marges in. Waar we soms elf leveringen konden doen, zijn het er nu negen. Daarnaast is de afdeling planning uitgebreid. Het komt regelmatig voor dat we klanten moeten bellen dat hun goederen vertraagd zijn of een dag later komen.”



Chauffeur Jeroen van Stiphout is een ervaren filerijder geworden:

“Ik ben nu dertig jaar chauffeur en het is niet meer te vergelijken met toen ik begon. Je moet eigenlijk niet stressen, maar onbewust doe je dat toch. Je wilt op tijd zijn en je afspraken nakomen en dat is lastig met al die files.”



Jacques de Kort van Insulation Solutions is klant van Claassen:

“De bouw van fabriekshallen ligt stil als onze producten te laat geleverd worden. Meestal beginnen ze daar ’s ochtends vroeg mee. Al die dakdekkers en eventueel kranen staan dan zonder werk. Dat kost duizenden euro’s. De keten is zo sterk als je zwakste schakel en dat is vaak logistiek door al die files.”









