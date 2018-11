Kijk hem gaan: René (32) in de race voor Drone Awards: ‘Echt te gek' [VIDEO]

In zijn filmpje vliegen twee 360-graden drones vlak achter elkaar. Juist de manier van filmen maakt de video volgens hem onderscheidend. “Vaak zijn drone filmpjes heel suffig en rustig. We wilden nu juist een video vol actie maken.” En dus zit zijn filmpje vol met salto's, kurkentrekkers en andere trucs.

En het maken van de video was niet zonder risico. De onbemande voertuigjes vliegen vlak langs: bomen, bankjes, de grond en elkaar. "Het zijn dure dingen. Soms vlieg je een paar keer vol tegen boom, maar ze hebben het overleefd", lacht zijn mede-vlieger Ralph Hogenbirk (28) uit Eindhoven.

‘Vogelvrij’

René kreeg zes jaar gelden hoogte van de sport. “Je voelt je letterlijk vogelvrij. Het geeft een ontzettende adrenalineboost om met hoge snelheid rond te vliegen”, vertelt hij glunderend. “Het is echt te gek om genomineerd te zijn. Ik heb hier lang voor gewerkt.”



Bekijk de video en lees verder.



En dus is hij naast zijn fulltime baan bij een mediabureau ook in zijn vrije tijd dagelijks uren bezig met video. "Ik kan er eindeloos aan sleutelen. En anders zoek ik wel weer informatie op over nieuwe ontwikkelingen." En ook elke vrije euro spaargeld gaat uiteraard naar de vliegtuigjes.

Oosterscheldekering

De ‘Drone Awards’ is een jaarlijkse verkiezing voor de mooiste Nederlandse dronevideo’s van het jaar. René is niet de enige Brabander die genomineerd is. Sander Coppens uit Breda dingt mee naar de prijzen in de categorie: ‘Luchtfotografie’. De Bredanaar maakte een fraaie video over de Oosterscheldekering.



Bekijk de video en lees verder.



Stemmen kan nog heel november. Begin volgende maand weten we wie de winnaars zijn.