Verkeersveiligheid en bereikbaarheid West-Brabant aangepakt voor bijna vijf miljoen euro

In totaal worden dertig projecten aangepakt. Het gaat er vooral om dat de fietsveiligheid en de bereikbaarheid van West-Brabant worden vergroot. Zo worden er onder meer rotondes aangelegd, komen er bushaltes bij, krijgen de fietspaden een upgrade en komen er lichtmasten bij.

Zuidelijk rondweg Breda

Ook gaat er geld naar de aanpak van de drukte op de zuidelijke rondweg in Breda en naar de exploitatie van de veerdiensten tussen Woudrichem en Gorinchem en Sleeuwijk en Gorinchem.

Extra aandacht komt er ook voor de zichtbaarheid van fietsers in het verkeer. Op verschillende plaatsen in West-Brabant worden fietsverlichtingsacties gehouden. Ook is er geld beschikbaar voor verkeerslessen op scholen.

Cursussen

Honderdvijftig jonge automobilisten mogen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan het project 'Trials' om de alertheid in het verkeer te vergroten. Daarnaast komen er in de gemeenten cursussen voor de elektrische fiets en worden er meer elektronische snelheidsborden (smileys) geplaatst.

Op deze plaatsen wordt de verkeersveiligheid en bereikbaarheid aangepakt

Dit zijn alle projecten in 2019 om de bereikbaarheid in West-Brabant te verbeteren:

Gemeente Alphen-Chaam

Het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen op de Oude Baan in Chaam.

Gemeente Altena

Het aanleggen van een rotonde op de provinciale weg N322 ter hoogte van de kruising met de Hoge Maasdijk tussen Giessen en Andel.

Het realiseren van bushalten bij de locatie van het nieuwe gemeentehuis Altena aan de Sportlaan in Almkerk.

Het aanleggen van een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de Jachtsloot in Hank.

Gemeente Breda

Het verbeteren van de doorstroming op de Zuidelijke Rondweg in Breda.

Het aanbrengen van verlichting voor fietsers op het Heusdenhoutsepad - Kluisstraat. Deze route ligt parallel aan de A27 en gaat van Bavel naar bedrijventerrein Minervum en de Bavelse Berg.

Gemeente Drimmelen

Het aanpassen van meerdere toegankelijke haltes aan de toegankelijkheidsrichtlijnen in de kernen van de gemeente Drimmelen.

Gemeente Etten-Leur

Het inrichten van een 30 km per uur zone in de Withofstraat, Kerkwerve en Stijn Streuvelslaan inclusief het maken van een schoolzone.

Gemeente Moerdijk

Het verbeteren van de fietsveiligheid van de schoolroute van Standdaarbuiten naar Zevenbergen door het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen op de Molendijk.

Het aanbrengen van verlichting bij het fietspad op de Appelaarsedijk. Dit fietspad maakt onderdeel uit van de verbindingsweg tussen de gemeente Moerdijk en de gemeente Halderberge.

Gemeente Oosterhout

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising Weststadweg - Haasdijk ter hoogte van de carpoolplek nabij de A59.

Gemeente Roosendaal

Het verbeteren van de fietsvoorzieningen op de Strausslaan in Roosendaal.

Het verbeteren van het fietspad op de Flaneerdijk in Roosendaal.

Gemeente Rucphen

Het attenderen van weggebruikers op een schoolomgeving door het plaatsen van schoolzonepalen bij vijf basisscholen in de gemeente Rucphen.