Chef de mission Pieter van den Hoogenband verdient 93.500 euro per jaar

EINDHOVEN - Pieter van den Hoogenband heeft een einde gemaakt aan alle speculaties over zijn verdiensten als nieuwe chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg. De drievoudig olympisch kampioen krijgt tot en met de Spelen van 2020 in Tokio een jaarsalaris van 93.500 euro.

De oud-zwemkampioen onthulde het salaris in zijn column in De Telegraaf. Van den Hoogenband voelde zich geroepen te reageren op verhalen dat hij tweemaal de balkenendenorm (374.000 euro) zou hebben gevraagd.

Van den Hoogenband laat in het midden of zijn salariseis aanvankelijk ook zo hoog was. Hij noemt het wel onprofessioneel dat dergelijke informatie snel in de media is gekomen.

'Take it or leave it'

Van den Hoogenband vertelt dat algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF hem een salarisvoorstel van 93.500 euro heeft gedaan. "Hierbij werd niet kenbaar gemaakt dat dit een 'take it or leave it' bod was", schrijft hij in zijn column. Van den Hoogenband deed daarom een tegenvoorstel. "En dat lag significant onder het bedrag dat ik zou mislopen bij het aanvaarden van deze mooie job."

Na het voorstel van Van den Hoogenband brak NOC*NSF de onderhandelingen echter direct af. "Dat verraste me zeer en het was me het niet waard", schrijft Van den Hoogenband, die snel weer een afspraak maakte met NOC*NSF. "Ik heb toen meteen aangegeven dat ik geen energie in een discussie over geld wil steken en dat ik akkoord ging met het aanbod."