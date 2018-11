22.394 stemmen tellen en opnieuw beginnen: een goed georganiseerd mierennest in Altena

Vanaf de tribune lijkt het speelveld van de sporthal de Crosser op een mierennest. Zestig tellers en rond de twintig toezichthouders zijn de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw aan het telen en stuk voor stuk aan het controleren. Geen hertelling omdat 'er iets mis zou zijn', maar een tweede telling, met een verse telploeg, voor de officiële uitslag. In die tweede telling worden ook de uitgebrachte voorkeursstemmen in de uitslag verwerkt.

Stemmen tellen, duizenden stemmen tellen en weer tellen

Kleurig tellend mierennest

Hoewel de telling openbaar is, gelden er strenge regels. Bezoekers mogen niet tussen de telploegen door lopen en tellers afleiden is helemaal uit de boze. Het mierennest blijkt goed georganiseerd. Mensen die tellen hebben gele hesjes aan. Maar er zijn er ook in blauwe, groene en rode hesjes. Respectievelijk controleurs die tellers weer controleren en ook mensen die de uitslagen minutieus vastleggen in een computersysteem.

Verzegeld en in opslag

Na de telling worden alle stemmen gebundeld en verzegeld. Daarna gaat de buit met beveiligd vervoer naar het gemeentehuis van de gemeente Aalburg om daar voor drie maanden te worden opgeslagen. Na die periode mogen de stemmen worden vernietigd.

Een tweede telling voor een officiële uitslag