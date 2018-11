Buurt pakt dader steekpartij zelf op: 3 jaar cel en tbs voor Dimitri B.

Onderzoek na de steekpartij in de Merwedestraat in Breda (foto: archief/SQ Vision)

BREDA - Dimitri B. (26) uit Breda moet drie jaar de cel in voor poging tot doodslag. Ook krijgt hij tbs opgelegd. Dat heeft de rechter in Breda vrijdagmiddag bepaald. Bewoners van de Bredase wijk Tuinzigt hebben de man in september vorig jaar zelf gepakt. De politie kon hem daarna in de boeien slaan.

Het OM had eerder vier jaar cel geëist, gevolgd door tbs. De rechter vond echter dat er onvoldoende bewijs was voor de poging tot verkrachting. De straf valt dus lager uit.

Eerdere verkrachtingen

De man uit Breda was al eerder veroordeeld voor meerdere verkrachtingen. B. was net op vrije voeten, toen hij in zijn eigen wijk opnieuw toesloeg. Hij belde aan bij een 31-jarige vrouw aan de Merwedestraat. Volgens buurtgenoten zou hij geprobeerd hebben haar te verkrachten. Vervolgens stak hij haar met een mes.



De man sloeg op de vlucht. Buurtbewoners namen B. enkele uren later zelf te grazen. De politie pakte hem later die middag op aan de Pijnboomstraat. De actie van omwonenden kreeg kritiek, maar ook veel lof. Burgemeester Paul Depla liet weten blij te zien dat de bewoners van Tuinzigt niet hebben weggekeken.

Volgens bewoners had B. nooit terug mogen keren in de wijk. Opvallend is dat één van de slachtoffers nog in die wijk woont. B. stond onder streng toezicht van de reclassering.