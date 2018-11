Terwijl de files groeien, maakt Eindhoven op het spoor flinke kilometers

EINDHOVEN - De provincie en het Rijk zijn eruit: er komen tientallen miljoenen euro’s beschikbaar om de knelpunten op de Brabantse wegen komende jaren aan te pakken. Tegelijk krijgt het treinstation in Eindhoven een soortgelijke injectie om uit te groeien tot internationaal knooppunt. Wat heeft de meeste toekomst?

Eindhoven en omstreken kunnen komende jaren meer asfalt verwachten om de toenemende verkeersdruk in de Brainport regio te verwerken. Zo zal onder meer de A67 tussen Geldrop en knooppunt Leenderheide en Geldrop worden verbreed tot een snelweg met drie rijstroken.

'A67 moet helemaal driebaans'

Lang niet voldoende, zo mopperen een aantal bestuurders. Het liefste willen ze de A67 helemaal driebaans maken tot aan de Duitse grens. Maar meer asfalt is volgens sommige critici geen oplossing voor de toekomst. “Meer wegen aanleggen om congestie te voorkomen, is als een dikke man die zijn riem losmaakt om overgewicht te voorkomen,” voorspelde Lewis Mumford al in 1955. De Amerikaanse techniekfilosoof vindt tegenwoordig steeds meer medestanders.

"De actieradius van een gemiddeld mens per dag is inmiddels gegroeid naar tientallen kilometers per dag en blijft maar stijgen. De enorme investeringen van alleen al de infrastructuur die daarvoor nodig zijn, zijn steeds moeilijker te verantwoorden met het economische en maatschappelijke nut daarvan", schrijft Carlo van de Weijer in een van zijn columns van het Financieel Dagblad.

Maar volgens de directeur Smart Mobility van de TU Eindhoven is stoppen met mobiliteit geen optie want het zit in onze genen. Van de Weijer ziet de oplossing niet in meer asfalt maar eerder in slimme, schone mobiliteit.

Eindhoven knooppunt XL

De toekomstplannen rondom het stationsgebied in Eindhoven sluiten in dat opzicht goed aan bij deze gedachte. Het Rijk, provincie en partners in het spoor hadden in 2017 al een startkapitaal van 20 miljoen euro gereserveerd. Daar komt na het akkoord tussen Rijk en provincie nog eens 38 miljoen euro bovenop. Onder de noemer ‘Eindhoven Internationale Knoop XL’ gaat dat geld naar het regionale openbaar vervoer, het station zelf en de stedelijke ontwikkeling eromheen.

Het moet leiden tot een internationale spoorverbinding Eindhoven-Düsseldorf, hoogwaardig openbaar vervoer tussen Eindhoven Airport, de Brainport Industries Campus en Woensel en een ondergrondse fietsenkelder aan het Stationsplein voor vierduizend fietsen. In 2019 begint de uitwerking en voorbereiding van deze projecten.

District E

Tegelijk worden in de stationsomgeving flink wat woningen gebouwd. De eerste stap is de ontwikkeling van District E aan de zuidzijde van het station, later gevolgd door bouwprojecten rondom de Fellenoord aan de noordzijde van het station.

Wethouder Stijn Steenbakkers zat afgelopen woensdag namens de gemeente Eindhoven aan tafel bij het overleg tussen Rijk en provincie: “Waar het om gaat, is dat de bereikbaarheid van onze regio verbetert. Internationaal maar zeker ook voor de fiets, via het OV en de wegen rondom Eindhoven. Daar hebben we allemaal dagelijks profijt van.”

Het vervullen van die wens laat nog wel even op zich wachten. Wie in sneltreinvaart naar de kerstmarkt in Düsseldorf wil zonder file, zal pas vanaf 2025 op de trein kunnen stappen.