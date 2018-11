Waarom A67 niet verbreden tot Asten? Wethouder vindt dat 'Den Haag' zich vergist

ASTEN - “Teleurstellend. Ik denk dat ze zich in Den Haag echt vergist hebben. Als je op basis van cijfers de conclusie trekt dat verbreding van de A67 tot Geldrop net kan, kun je net zo goed de conclusie trekken dat het net niet kan. Dat is niet gebeurd. Ik had liever gezien dat de snelweg tot Asten een extra rijstrook had gekregen.”

Wethouder Theo Martens van de gemeente Asten is slechts deels tevreden met het besluit van het Rijk om de A67 tussen Knooppunt Leenderheide en Geldrop te verbreden. “Ik ben natuurlijk hartstikke blij dat gekozen is voor een oplossing voor de drukte tot Geldrop. En dat er een aantal kleinere maatregelen wordt genomen. Dat zal allemaal best helpen, maar volgens mij is dit alles niet toekomstbestendig", aldus Martens, die al langer aandacht vraagt voor de situatie op de A67.

'Economie draait als een tierelier'

“Als wij in Asten met nieuw beleid aan de slag gaan, dan kiezen we voor een robuuste aanpak. Het is niet voor niets dat we al jaren met andere gemeenten in Brabant én Limburg, Brainport en Greenport Venlo en VNO-NCW, het bedrijfsleven dus, gezamenlijk optrekken om voor onze belangen op te komen. Daar is alle reden voor. De economie draait hier als een tierelier, de verbindingen zijn echter onder de maat. Er hoeft maar iemand op de A67 op de rem te trappen of er staat binnen de kortste keren een file. Dit harmonica-effect leidt tot tijdverlies en het veroorzaakt een gevoel van onveiligheid voor automobilisten. Deze week kwamen we weer eens voor in een lijstje van wegen waar files ondernemers vorig jaar flink op kosten hebben gejaagd. Daar word je niet vrolijk van.”

Martens: “Ze zeggen wel eens dat Zuid-Nederland voor ‘Den Haag’ niet belangrijk is. Nou, daar lijkt het echt op, want ik denk dat ze ons niet goed behandelen. We worden benadeeld door Den Haag. Bij Asten staat het verkeer nu al iedere morgen stil, we hebben gewoon heul erg veel last van alle vertragingen. De A67 kan het huidige aanbod nu al niet aan en gezien de groei en de prognose ben ik bang dat dit binnenkort nog slechter wordt.”



“We zijn al jaren bezig om meer aandacht te krijgen. Er is ook een alternatief waarbij de weg ook tot Asten verbreed zou worden, maar dat komt in de plannen helaas niet voor.”