'Alles kwam weer terug': Jo Vlemmix (91), zelf slachtoffer, reageert op mishandeling bejaarde vrouw

De Eindhovenaar is kwaad. “Echt kwaad”, zegt hij. “De maatschappij verhardt.” 87 was Jo toen hij vier jaar geleden bij het graf van zijn vrouw Fien van achteren werd aangevallen. Hij kwam op de grond terecht en werd met zijn hoofd tegen de stenen geslagen.

“Hoe laf zijn ze dat ze je pakken, zo onverwacht. Te gek voor woorden”, zegt Jo nu. Hij doelt zowel op de beroving van hem, maar zeker ook op de mishandeling van de vrouw van 85 afgelopen week.





“Ze weten niet wat ze iemand aan doen”, vult dochter Marian haar vader aan.

Verontwaardiging groot

De verontwaardiging is ook nu, net als na de beroving van Jo, groot. En heel veel mensen leven mee. Dit blijkt wel uit de honderden kaartjes die het 85-jarige slachtoffer van de mishandeling, vrijdag overhandigd krijgt. Allemaal vol lieve, meelevende boodschappen voor haar.

Ook Jo kreeg destijds veel steunbetuigingen. “Wel over de honderd”, zegt hij. “Veel meer”, weet zijn dochter. “Wel twee postzakken en een doos vol. Dat heeft hem goed gedaan.”

Jo las alle brieven en kaarten. En nog steeds krijgt hij reacties. Mensen vragen of de dader al is gepakt. Maar dat is niet zo. Toch houdt de Eindhovenaar hoop. Eerder gaf hij al aan te hopen dat de dader zich zou melden. Dan zou het gedaan zijn met de onrust.

Maar zover is het ook vier jaar later dus nog niet.