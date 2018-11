Speelgoed recyclen voor de Sint: 'Dat ruimt lekker op'

EINDHOVEN - Ouders kennen het wel, speelgoed dat niet meer wordt gebruikt door de kinderen stapelt zich op en ligt alleen nog maar in de weg. De Sint Recycling Speelgoedbeurs biedt uitkomst. Je neemt je oude speelgoed mee, krijgt daar punten voor, waarmee je zelf weer speelgoed kunt kopen. Vrijdagavond was de ruilbeurs op de Vrije School in Eindhoven.

"Je kunt hier eigenlijk komen winkelen met je oude spulletjes", zegt Nadine Declercq, een van de organisatoren van de ruilbeurs. Volgens haar is het zonde om spullen die nog goed zijn niet meer te gebruiken. Een blik op de spullen en je ziet dat alles er nog goed uitziet op de beurs. "Nee, rommel zit er hier niet tussen", zegt Nadine lachend. "Kijk eens, prachtige boeken en spullen hebben we hier."

Ruimt lekker op

Dat ruimt lekker op zo, zegt een vrouw die zelf een hele lading speelgoed heeft ingeleverd. "Ik let er ook wel op dat alles nog goed is, dat bijvoorbeeld een puzzel wel compleet is." Zelf heeft ze een kerstkalender bestaande uit blokken meegenomen en een Pieterbazen-leesboek. Ze zien er als nieuw uit. Maar de vrouw gaat niet teveel meenemen, want het is net zo lekker opgeruimd thuis.





Op een tafel ligt een draagbare cd-speler, nog in de doos. "Kijk eens, zullen we die meenemen?", zegt een vrouw lachend. Maar de kans dat dochterlief weet wat ze met zo'n cd-speler kan doen, is in dit mobiele tijdperk klein. Toch is ook deze antieke gadget snel weg. Zo wordt het speelgoed flink gerecycled en dat is precies de bedoeling van de beurs.