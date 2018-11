Deel dit artikel:













Van Gerwen in twintig minuten klaar met Keegan Brown: "Ik heb het hier naar mijn zin" Foto: Twitter Van Gerwen.

MINEHEAD - Michael van Gerwen is door naar de volgende ronde van de Players Championship Finals in Minehead. De nummer één van de wereld was met 6-1 te sterk voor Keegan Brown. Later op de dag speelt hij de derde ronde. "Ik ben erg blij met het verloop van het toernooi tot nu toe. Ik heb het naar mijn zin. Vanavond de laatste zestien spelers," twitterde hij na afloop.

Geschreven door Malini Witlox

In de derde ronde neemt Van Gerwen het op tegen Stephen Burton, die verrassend won van Darren Webster. Vrijdag zei Van Gerwen nog na de met 6-1 gewonnen wedstrijd van van Matthew Edgar, dat hij een zwaar weekend verwachtte. “Ik moet zorgen dat ik sterker word. Het is een goede prestatie in de eerste ronde, maar het moet beter. Het zal een druk en zwaar weekend worden, fouten zijn niet toegestaan. Hopelijk maak ik die fouten ook niet." Van Gerwen dartte nagenoeg foutloos en haalde een gemiddelde van 105.78. Zijn tegenstander kwam nauwelijks onder de druk uit. Van Gerwen won de Players Championship Finals al vier keer, onder meer in 2016 en 2017. Het is het laatste toernooi voor het WK in het Alexandra Palace in Londen