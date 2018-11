Deel dit artikel:













Deze Brabantse plaatsen krijgen mogelijk gratis wifi, met dank aan de EU Foto: archief

EINDHOVEN - Gratis internetten, appen, instagrammen of facebooken. Over niet al te lange tijd is dat in meerdere Brabantse plaatsen mogelijk: in het park, op straat of in de bieb. Liefst 22 Brabantse gemeenten schreven zich in voor de EU-subsidie om binnen de stad- of dorpsgrenzen een openbare wifi-hotspot aan te leggen.

Geschreven door Corné Verschuren

De gemeenten moesten zich wel haasten, want de Europese subsidie is geen bodemloze put. De Europese Unie maakte 42 miljoen euro vrij voor de aanleg van de wifi-hotspots, omgerekend 15.000 euro per gemeente (maximaal 2800 gemeenten). Wie het eerst komt …

De inschrijvingsperiode voor de subsidie begon woensdag 7 november onder het mom van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. En dat hebben ze geweten in Straatsburg! Binnen tien seconden na het openstellen van de inschrijving hadden zich al meer dan 4000 gemeenten aangemeld. In totaal deden 13.000 gemeenten dat. De komende week worden de gemeenten nog langs de EU-meetlat gelegd. Op 1 december wordt bekendgemaakt welke gemeenten de 15.000 euro aan subsidie tegemoet kunnen zien. Welke Brabantse gemeenten willen gratis wifi?

Tilburg, Werkendam, Woudrichem, Boekel, Cuijk, Heusden, Landerd, Sint Anthonis, Breda. Drimmelen, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Asten, Bladel, Cranendonck, Eindhoven, Helmond, Laarbeek, Oirschot, Reusel-De Mierden en Waalre.