Slachtoffer straatroof Eindhoven blij met honderden kaartjes: 'Dit draagt bij aan mijn herstel'

Slachtoffer is blij met alle steunbetuigingen

EINDHOVEN - “Alle lieve kaartjes, berichtjes en bloemen die ik heb ontvangen doen mij erg goed”, laat het 85-jarige slachtoffer van de mislukte straatroof in Eindhoven die vorige week zaterdag plaatsvond weten. Afgelopen week hebben honderden mensen haar beterschapskaarten gestuurd. “Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven. Dit draagt echt bij aan mijn herstel.”

Vorige week zaterdagavond kwam een 85-jarige vrouw te voet terug van haar kaartclub, toen ze op het Cassandraplein plotseling door een onbekende man werd overmeesterd. Ze raakte flink gewond aan haar hoofd omdat de dader daar meerdere keren tegenaan schopte. Nettie Minten uit Lierop kwam vervolgens met het idee het slachtoffer een hart onder de riem te steken door het massaal opsturen van beterschapskaarten.

Zaterdag zijn de kaartjes door de politie afgegeven bij het slachtoffer thuis. De woonkamer van de vrouw is nu gevuld met heel veel bloemstukken en honderden kaartjes. De politie laat weten dat het fysiek een stuk beter gaat met het slachtoffer. “Mentaal heeft ze natuurlijk wel een harde klap gehad, maar naar omstandigheden gaat het goed”, zegt politiewoordvoerder Bart Vaessen.

Dader nog steeds spoorloos

Het onderzoek naar de dader van de mislukte straatroof is nog steeds in volle gang. Op dit moment worden camerabeelden geanalyseerd. De politie hoopte ook dat er veel concrete tips binnen zouden komen over de mogelijke dader, maar helaas blijven deze tot op de dag van vandaag uit. De 85-jarige vrouw laat ook weten dat ze hoopt dat de dader snel wordt opgepakt.

Andere straatroof op hoogbejaarde vrouw

Een dag later werd een 82-jarige vrouw op de Diekirchlaan in Eindhoven ook slachtoffer van een straatroof. Haar handtas werd van haar arm gerukt waarna ze viel en haar heup brak. Ook van deze dader ontbreekt ieder spoor.

Beide zaken kwamen dinsdagavond aan bod in Opsporing Verzocht. De incidenten lokte veel reacties uit, maar de politie is nog op zoek naar bruikbare tips.

Heb jij iets gezien?

De politie roept iedereen die meer weet over de zaken op om te bellen naar 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.