De Biesbosch lijkt nu wel op het Waddengebied, lage waterstand zorgt voor bijzondere taferelen

"In januari stond het peil nog nog op 2 meter boven NAP en nu dertig centimeter eronder. Dat is een enorm contrast. Er stroomt nu heel weinig water vanuit de grote rivieren naar het benedengebied en daardoor krijg je dit droge Biesboschlandschap. Het is zelfs zo droog dat de bodem op sommige plekken begint te scheuren", legt Thomas uit.





Fauna

Volgens de boswachter kunnen de dieren zich tot nu toe prima aanpassen aan de omstandigheden: "Denk bijvoorbeeld aan de bevers die in hun burchten zitten. De dieren willen graag een diepe duik maken op zoek naar voedsel. Maar nu komen ze in het slijk terecht. Dat betekent dat ze overdag meer actief zullen zijn en dan is het belangrijk dat ze met rust worden gelaten".





Nadeel is een voordeel

De droogte in het natte gebied biedt volgens Thomas van der Es ook kansen: "Wanneer dit lang aanhoudt en de zandplaten blijven lange tijd droog dan heb je kans dat ze gaan stuiven. Dat is een heel bijzonder proces waar je een beetje op hoopt als boswachter. Er ontstaan dan mogelijkheden voor nieuwe planten die in het zand groeien. In het voorjaar krijg je dan weer vogels die graag in het zand broeden. Extremen kunnen dus ook een voordeel zijn waar de natuur profijt van heeft".