PSV wint met 3-0 van tien spelers van Heerenveen, prachtige omhaal van Luuk de Jong

EINDHOVEN - Als Luuk de Jong later op zijn carrière terugkijkt, komt de wedstrijd van 24 november 2018 tegen Heerenveen vast voorbij. Met een schitterende omhaal zorgde de aanvoerder voor 2-0, terwijl hij eerder in de wedstrijd zijn team al had gered door een bal van de lijn te halen. Het is misschien wel zijn mooiste goal ooit, maar zeker de mooiste in de eredivisie dit jaar. De Jong straalt zelfvertrouwen uit en dat slaat over op de rest van het team. Met 3-0 won de ploeg van Heerenveen, dat met tien man speelde.

De Eindhovenaren verloren dit seizoen nog geen wedstrijd, maar de Friezen hielden zich vast aan de goede prestaties in het vorige seizoen. Toen werd het 2-2 in Eindhoven, na een 2-0 voorsprong voor PSV. Thuis won Heerenveen met 2-0. Bij beide wedstrijden kreeg Lozano rood. Dit keer maakte hij echter de negentig minuten vol en scoorde hij twee goals, een aardige revanche.

De videoarbiter moest bij het duel maar liefst twee keer in actie komen. Na lang wikken en wegen en nadat de beelden meerdere keren bekeken waren, kreeg Heerenveenspeler Morten Thorsby in de eerste helft een rode kaart na een overtreding op de doorgebroken Lozano. Iets later kwam de VAR weer in actie bij een actie van de van PSV gehuurde Lammers, die kreeg geel.

Omroep Brabant hield het duel live bij. Lees hieronder alles nog eens terug.

91' Van Boekel fluit af. PSV wint met 3-0. Heerenveen kwam er niet aan te pas, op één moment na toen Luuk de Jong de bal van de doellijn haalde.

90' Er komen twee minuten bij.

88' PSV blijft maar komen. De spelers lijken zich niet te sparen voor het Europese duel tegen Barcelona van komende week.

79' Malen lost Bergwijn af bij PSV.

76' Wissel bij Heerenveen. Rojas lost Van Bergen af.

73' Denzel Dumfries en Hirving Lozano gaan eraf. Ze worden vervangen door Behich en Guti.





71' Heerenveen laat zich eindelijk weer even zien op de helft van PSV, maar Lammers verliest de bal.

67' De Jong lijkt 4-0 te maken, maar de goal wordt afgekeurd wegens hands.

65' En dat is drie! Lozano maakt weer een goal na een snelle counter.

64' De bal gaat op de paal na een schot van Bergwijn. Daarna stuit hij op Hahn. De tweede helft speelt zich bijna helemaal af op de helft van Heerenveen.

51' Het staat 2-0! Een schitterende goal van Luuk de Jong, een prachtomhaal. Het is misschien wel de mooiste goal van het seizoen in de eredivisie en ongetwijfeld van zijn carrière!. Technisch perfect uitgevoerd, een tien plus. Ook Van Bommel die aan de zijlijn toekijkt, kan het nauwelijks geloven, zo mooi. Van welke club je ook fan bent, dit is genieten!

















47' De Jong gaat neer in het zestienmetergebied. De scheidsrechter ziet er niets in.

46' Er is nog maar net afgetrapt of PSV krijgt via Angelino een goede kans. Hahn redt.









RUST

45' Er komt vier minuten extra speeltijd bij. PSV laat een goede aanval zien, met een slim steekballetje, maar de bal wordt onderschept door Hahn.









39' Lammers, die wordt gehuurd van PSV, heeft de gelijkmaker op zijn schoen, maar stuit op keeper Zoet. Die ligt geblesseerd in het gras en wordt behandeld. Eerst hadden de arbiters minuten nodig voor een beslissing over de rode kaart en nu is er weer oponthoud, waarschijnlijk komen er flink wat speelminuten bij straks. Van Boekel gaat ook nu de beelden bekijken. Lammers krijg geel. PSV mag bij beide acties de VAR (Allard Lindhout) danken. Lammers was vooral onhandig in zijn actie, maar een bewuste overtreding was het niet.

37' De vrije trap wordt door Pereiro hoog overgeschoten.

32' Overtreding op Lozano door Thorsby. De videoarbiter kijkt nog een keer naar de beelden. Is het overtreding op een doorgebroken speler? De VAR neemt minuten de tijd. Dan geeft hij Van Boekel opdracht om naar de beelden te gaan kijken. Gaat Thorsby rood krijgen? Ja, beslist Van Boekel. Heerenveen moet verder met tien man.

30' Wat een kans van Pereiro. Hij kijkt goed voordat hij schiet, maar de bal raakt de paal. Hier had hij zijn honderdste wedstrijd voor PSV op kunnen luisteren met een goal.

22' Van Bergen ligt geblesseerd op de grond, zijn schouder lijkt uit de kom na een onbesuisde actie van Rosaria die hard inkwam. Hij wordt buiten de lijnen behandeld en kan verder.

20' Hahn redt op een schot van Angelino. De keeper heeft de bal klemvast.

18' Henrix schiet, maar de bal gaat over.

16' Daar komt PSV goed weg. Zoet komt onzeker over en tast mis. Is het een goal van Hoegh? Volgens scheidsrechter Pol van Boekel is de bal niet over de doellijn gegaan. De Jong werkt de bal weg. Het gaat om millimeterwerk. De aanvoerder is hier verdedigend zeer belangrijk.

11' Lozano schiet raak na een assist van Bergwijn. De Mexicaan wist al sinds oktober niet te scoren.









6' De Jong kan schieten, maar de bal gaat voorlangs. Het was ook een moeilijke hoek. De openingsfase is van beide kanten een beetje voorzichtig en tam.

4' Hoekschop voor Heerenveen, omdat Viergever de bal aanraakt na een schot van Lammers.

1' We zijn begonnen. Gaston Pereiro speelt vanavond zijn honderdste wedstrijd voor PSV. Geen verrassingen in de selectie van Van Bommel.

De opstelling van Heerenveen is ook bekend. Van Bergen start vanavond in de basis, Høegh keert terug in de verdediging.