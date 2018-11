PSV-doelman Jeroen Zoet gaat na overtreding de noppen op zijn buik tellen

Toch was niet alles geweldig voor de doelman, zaterdagavond. Bij een overtreding van PSV-huurling Sam Lammers voor rust kreeg hij de noppen in zijn buik, toen hij een bal probeerde te blokken. "Een ongelukkige botsing. Het wordt vanavond noppen tellen in mijn buik."

Zelf hield de keeper opnieuw de nul, al hoefde hij nauwelijks in actie te komen. Heerenveen had eigenlijk maar één goede kans, waarbij Zoet mistastte, maar teamgenoot De Jong haalde de bal van de lijn. Zoet: "In de tweede helft domineren we echt. Als we de bal verliezen, gaat er veel druk op. Dat is een kwaliteit van ons. Het is mooi om de nul te houden."

Bekijk het gesprek met Jeroen Zoet. Daaronder gaat de tekst verder.

Heerenveen moest in de eerste helft met tien man verder. Dat is echter niet altijd een voordeel, meent de goalie. "Je komt met een man meer te staan, dan zijn de ruimtes wat minder groot. Maar het wordt 3-0 en je had jezelf misschien nog wat meer kunnen belonen."

FC Barcelona

Woensdag treedt PSV thuis in de Champions League aan tegen Barcelona. Die club is met tien punten al zeker van de volgende ronde, PSV staat onderaan met één punt. "We moeten goed voorbereid zijn, Barcelona is een fantastisch team. Het maakt niet uit of ze nu met een B-team of met vaste spelers komen."

