Bewondering en lof voor Marco Kroon, behalve uit de politieke top dan

Het schokkende verhaal van Kroon kwam deze week al uitgebreid naar buiten. Kroon (48) vertelt in zijn boek 'Kroongetuige' hoe hij in 2007 in Afghanistan alleen op een geheime missie was. Hij werd opgepakt door een groep mannen die hem spion noemden en hij werd verkracht. Na zijn vrijlating spoorde de Bosschenaar zijn belager op en schoot hij hem dood.

Er liep even een onderzoek naar de daden van Kroon en er is getwijfeld over zijn uitlatingen, in politiek Den Haag. Wat het extra lastig maakt is dat ze niet te controleren zijn omdat alleen Marco er bij was. Bovendien zijn ze staatsgeheim.

Twijfels over zijn optreden waren er binnen defensie amper. Een week geleden nog kwamen er bij de advocaten van Kroon verklaringen binnen van collega-militairen van Kroon die zijn verhaal bevestigen. Maar toch is openlijk eerherstel vanuit de politiek tot op heden uitgebleven. Bij de boekpresentatie was er dan ook ergernis over het feit dat er vanuit de Haagse politieke defensietop niemand aanwezig was. "Ik hoop dat de minister openlijk iets doet om hem te rehabiliteren. Dat zou hem toekomen," zei advocaat Geert-Jan Knoops tijdens en na de bijeenkomst samen met zijn collega en partner Carry Knoops-Hamburger.













Kroon mag niet alles vertellen over de gebeurtenissen in Afghanistan. Beide advocaten hebben het verhaal van Kroon dan ook vooraf gelezen en gescreend op eventuele staatsgeheimen, voordat het bij de drukker terecht kwam. Ook de inlichtingendienst MIVD keek naar verluid mee.

Kroon is als militair van het korps commandotroepen (KCT) uit Roosendaal diverse keren uitgezonden op missie. Tegenwoordig is hij actief binnen de krijgsmacht voor de veteranen. En hij heeft een eigen stichting opgezet: stichting heart.nl. Daarmee wil hij familieleden, partners en nabestaanden van veteranen ondersteunen die tussen wal en schip vallen. Een groot deel van de opbrengst van zijn boek -zijn derde alweer - gaat naar zijn stichting.