Vader redt met voorbijgangers bewusteloze zoon (47) uit brandende woonboerderij

RIETHOVEN - De man die zondagochtend vroeg gewond raakte bij de brand in een woonboerderij aan het Eind in Riethoven is de 47-jarige zoon van het oudere echtpaar dat er woonde. De man logeerde bij zijn ouders. In eerste instantie kwam hij samen met zijn ouders veilig het huis uit. Maar de zoon ging terug het huis in. Deze actie werd hem bijna fataal.

Dit vertelt Niels Brom, de broer van het slachtoffer, zondagochtend tegen onze verslaggever die in Riethoven is. Zijn broer ging terug het huis in, waarschijnlijk om te kijken of hij nog wat kon redden. Dit op het moment dat zijn vader probeerde het vuur nog te lijf te gaan met een tuinslang. Hij kwam er volgens zijn zoon al snel achter dat dit totaal geen zin had.

LEES OOK: Enorme vlammenzee verwoest woonboerderij Riethoven, bewoner uit huis gehaald

Toen zijn zoon niet terugkwam, ging ook de vader terug naar binnen. Daar struikelde hij vrijwel meteen over zijn zoon die buiten bewustzijn was. Samen met een buurman die inmiddels ook naar de boerderij was gekomen en een vrouw die haar hond aan het uitlaten was, wist hij hem vervolgens naar buiten te slepen. Daar kwam hij meteen weer bij.

Buiten levensgevaar op IC

Volgens zijn broer ligt de man op de intensive care van het ziekenhuis. Hij heeft veel rook en ook roetdeeltjes ingeademd. Dit leverde ademhalingsproblemen op, maar van levensgevaar is volgens zijn broer geen sprake.





De vader werd zondagochtend vroeg rond zeven uur wakker toen hij iets hoorde vallen. Toen hij de slaapkamerdeur opendeed om te kijken wat er aan de hand was, kwam er rook binnen. Hij waarschuwde direct zijn vrouw en zoon. En met zijn drieën stonden ze in eerste instantie veilig buiten.

De woonboerderij wordt aan het eind van de ochtend helemaal platgegooid. Het pand moest volgens de brandweer door de brand sowieso als verloren worden beschouwd. Maar ook dreigde de woonboerderij in te storten.

De hulp van de vrouw, Christel Renders, die haar hond aan het uitlaten was, hield overigens niet op bij het uit het huis halen van het slachtoffer. Christel is namelijk brandweervrouw in opleiding. Toen ze zeker wist dat het slachtoffer veilig was, trok ze dan ook haar pak aan om mee helpen met blussen.