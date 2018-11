Breda, Eindhoven en Tilburg kleuren oranje tegen vrouwengeweld

Onder het motto ‘Orange the World’ worden dit jaar 18 bekende gebouwen en objecten in Nederland in de oranje schijnwerpers gezet. In Breda geldt dat naast de Grote Kerk ook voor het Nassau Monument en de Willemstraat.

"In Nederland krijgt 45 procent van alle meisjes en vrouwen te maken met een vorm van geweld", vertelt Lilian Bruggeman de Wilde, een van de initiatiefnemers in Breda. "Dan is er nog heel wat te doen. Het is namelijk niet normaal dat meisjes het heel normaal vinden dat er geweld tegen ze wordt gepleegd."

Eerste stap

Het oranje kleuren van gebouwen is volgens Bruggeman een stap in de goede richting om bewustwording over het onderwerp te vergroten. "Uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes zou het mooiste zijn, maar bewustwording is de eerste stap daarvoor."



Mooi rijtje

Om vijf uur zondagmiddag deed burgemeester Paul Depla het oranje licht aan waardoor een groot deel van de binnenstad oranje kleurt. De landmarks in Breda en Eindhoven bevinden zich in goed gezelschap. Ook de Brandenburger Tor in Berlijn, de pyramides in Egypte, de Erasmusbrug in Rotterdam en het Binnenhof in Den Haag doen mee aan de campagne.









Wereldwijd probleem

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld. ‘Orange the World’ is een initiatief van UN Women, de VN-organisatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, ministeries en maatschappelijke vrouwenorganisaties.

De oranje schijnwerpers in Breda branden een nacht. In de rest van de wereld blijven de oranje lampen 's avonds nog tot 10 december aan, de Internationale Dag van de Mensenrechten.