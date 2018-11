Dode en vier gewonden bij ongeluk met bestelbus in Tilburg [VIDEO]

Het ongeluk gebeurde rond 6 uur. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Eén inzittende van de personenauto overleefde het ongeluk niet. Er zaten nog drie personen in de auto die met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht.









In de bestelbus raakte één inzittende bekneld, zo liet de politie weten. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Het slachtoffer in de bestelbus is bevrijd door de brandweer en ook naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt sporenonderzoek gedaan.