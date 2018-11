Deel dit artikel:













PSV in vorm voor Barcelona: Willy & René zien kansen voor de Eindhovenaren Luuk de Jong is in topvorm. (foto: VI Images)

EINDHOVEN - Het winnen begint te wennen, beaamt Willy van de Kerkhof maandagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. PSV speelde wat hem betreft goed zaterdagavond in Eindhoven tegen Heerenveen. De 3-0 winst, de dertiende overwinning op rij in de competitie, laat wat hem betreft zien dat PSV in goede vorm verkeert voor de wedstrijd van woensdag in de Champions League tegen Barcelona.

Geschreven door Sandra Kagie

Ook René van de Kerkhof hield een goed gevoel over aan de wedstrijd van zaterdag als voorbereiding op aanstaande woensdag. “Naar die wedstrijd kijkt iedereen uit”, zegt René. “Barcelona na lange tijd terug in het PSV-stadion. Met Messi!” Terugkijkend op zaterdag hebben beiden vooral genoten van aanvoerder Luuk de Jong. Zijn omhaal, waarmee hij tekende voor de 2-0, gaat volgens Willy ‘de geschiedenisboeken in’. “Een bekroning van zijn goede spel dit seizoen.” Kans tegen Barcelona

Volgens Willy en René maakt PSV woensdag zeker een kans tegen Barcelona. “Barcelona is niet in wereldvorm. En Messi ook niet. Dat scheelt een slok op een borrel”, weet Willy. Hij houdt het voor woensdag op een kleine overwinning voor PSV (2-1), terwijl René denkt aan een gelijkspel (1-1). PSV is volgens de heren ‘gewoon in vorm’, vandaar het optimisme.