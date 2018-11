Kan PSV tegen Barcelona eindelijk weer eens winnen in de Champions League?

EINDHOVEN - PSV maakt zich klaar voor de thuiswedstrijd tegen Barcelona, komende woensdag in de Champions League. De ploeg van trainer Mark van Bommel rijgt de zeges in de Eredivisie aan elkaar, iets wat op het hoogste Europese podium al drie jaar niet lukt.

Ondanks de prachtige resultaten in de eigen competitie zullen PSV-fans niet zomaar rekenen op drie punten tegen Barcelona. Maar feit is wel dat de Catalaanse grootmacht in de Spaanse competitie een moeizame periode doormaakt én mogelijk met een veredelde B-ploeg naar Eindhoven komt. Dat doet de hoop op een stunt alleen maar groeien.

Drie jaar zonder zege

PSV kan een succesje in de Champions League prima gebruiken, al was het alleen maar om de kans op overwintering in de Europa League levend te houden. De Eindhovenaren zijn in de Europese topcompetitie al twaalf wedstrijden op rij zonder zege, een negatief record in de clubhistorie.

De laatste zege van PSV in het hoofdtoernooi van de Champions League dateert van bijna drie jaar geleden: op 8 december won de ploeg toen op eigen veld met CSKA Mosou (2-1). Daarna volgde een serie van vijf gelijke spelen en zeven nederlagen waarin PSV zelf maar acht keer scoorde en 21 doelpunten om de oren kreeg.

Uiteraard won PSV eerder dit seizoen al met duidelijke cijfers van het Wit-Russische BATE Borisov (3-0), maar dat betrof een wedstrijd in de laatste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi.

Zeldzame zege

Als we kijken naar de historie van PSV in thuiswedstrijden tegen Spaanse clubs, dan kan de club daar weinig moed uit putten. De Eindhovenaren wonnen namelijk maar één van hun laatste 21 thuisoptredens tegen clubs uit La Liga. De overige duels resulteerden in tien gelijke spelen en tien nederlagen. Belabberde cijfers, die wél kunnen zorgen voor een optimale motivatie.

Mooie herinnering voor John de Jong

Die ene zeldzame zege kreeg gestalte tegen Deportivo La Coruña. Op 10 december 2003 zegevierde PSV in de groepsfase met 3-2 tegen de Galiciërs, mede dankzij twee doelpunten van toenmalig middenvelder John de Jong, tegenwoordig technisch manager van PSV.

