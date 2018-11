Neppsycholoog uit Bergen op Zoom zit aan borsten patiënte, justitie eist 220 uur werkstraf

BREDA - Een 73-jarige man uit Bergen op Zoom, die zich voordeed als psycholoog, hoorde maandag 220 uur werkstraf tegen zich eisen. Hij zou in de hoedanigheid als therapeut jarenlang een meisje hebben misbruikt.

De verdachte volgde een studie tot psycholoog. Hij deed aan hypnose en omdat hij geen werk had 'kluste' hij wat bij. Toen hij vernam dat een vriendin van zijn dochter niet lekker in haar vel zat, bood hij aan haar te helpen. Het slachtoffer en haar ouders vertrouwden de man.

Ontucht

Het slachtoffer was nog geen zestien toen de ellende voor haar begon. Tijdens verschillende sessies die de neppsycholoog tussen 2001 en 2008 in Halsteren hield, zou hij met het meisje ontucht hebben gepleegd. Ze deed pas jaren later aangifte van verkrachting.

Justitie verdenkt de man dat hij bij het meisje onder meer aan de borsten heeft gezeten. Ook vindt de officier het verwerpelijk dat het misbruik plaatsvond met een aan hem toevertrouwde patiënte. Voor verkrachting heeft justitie te weinig bewijs. De rechter in Breda doet over twee weken uitspraak.