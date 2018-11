Goed én slecht nieuws voor PSV: Barça zonder Suarez maar mét Messi naar Eindhoven

Lionel Messi, woensdag te bewonderen in het Philips Stadion. (Foto: VI Images)

EINDHOVEN - Barcelona reist dinsdag met een sterke selectie naar Eindhoven voor het Champions League-duel met PSV van woensdag. Aanvaller Luis Suarez ontbreekt, maar sterspeler Lionel Messi is wél van de partij.

Suarez, in het verleden als speler van Ajax al regelmatig een plaaggeest voor PSV, kampt met een pijnlijke rechterknie en blijft zodoende achter in Barcelona. Ook Jasper Cillessen maakt geen deel uit van de selectie: de doelman van Oranje kampt met een lichte spierblessure in zijn rechterbeen.

Nog meer blessureleed

Eerder al werd bekend dat Barcelona mogelijk de rest van het seizoen niet kan beschikken over Rafinha. De middenvelder heeft een kruisband in de linkerknie gescheurd. Sergi Roberto heeft een blessure aan een hamstring en staat waarschijnlijk een maand aan de kant.

Gretige Messi

Een uitverkocht Philips Stadion kan zich dus voorbereiden op de komst van Messi, die voor het eerst een wedstrijd op Brabantse bodem kan spelen. De Argentijnse geweldenaar heeft een uitstekend rapport tegen Nederlandse clubs: in vier wedstrijden tegen Ajax (drie) en PSV (één) was hij al goed voor negen (!) doelpunten.

In de eerste ontmoeting met PSV, op 18 september in Camp Nou, was Messi als vanouds onnavolgbaar en nam hij drie de vier doelpunten van Barcelona voor zijn rekening. De Catalanen zegevierden toen met 4-0.

Selectie

De volledige wedstrijdselectie van Barcelona voor het duel met PSV ziet er als volgt uit: Ter Stegen, Iñaki Peña, Jokin, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Coutinho, Messi, Dembélé, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Vidal, Umtiti, Aleñá, Miranda, Riqui Puig en Chumi.

