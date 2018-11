Zeven Albanese 'inklimmers' gevonden in vrachtwagen en tentje in Moerdijk

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De politie heeft dinsdagochtend verspreid over de gemeente Moerdijk zeven Albanese 'inklimmers' aangetroffen. Ze zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Dat meldt de wijkagent op Twitter.

Vijf mensen zaten in een vrachtwagen die bij een bedrijf stond. Twee anderen lagen te slapen in een tentje bij station Lage Zwaluwe. Albanezen zijn vrij op drie maanden legaal door Schengenlanden te reizen. Als ze zich strafbaar maken aan bijvoorbeeld het inklimmen in vrachtwagens dan kunnen ze teruggestuurd worden naar Albanië.

Engeland

Dit jaar zijn er al meer dan tweehonderd meldingen bij de autoriteiten binnengekomen over zogenoemde ‘inklimmers’. Meestal zijn het Albanezen die in een vrachtwagen via zeehaven Moerdijk naar Engeland proberen te komen.

Voorheen zaten de Albanezen verstopt in een maisveld rond de parkeerplaats Streepland bij Zevenbergschen Hoek. Nu de gemeente het veld met de grond gelijk heeft gemaakt, zoeken de 'inklimmers' hun heil op een andere plek.