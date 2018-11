Top-basketballers bezoeken Bossche scholen in strijd tegen pesten

DEN BOSCH - Een paar top-basketballers op bezoek krijgen en met hen een balletje gooien. Maar tegelijkertijd ook iets horen over hoe je als sporter, maar ook als klasgenoot of buurtbewoner, met respect met elkaar om moet gaan en vooral dat vervelende pesten moet laten. Het overkwam leerlingen van acht basisscholen in Den Bosch. Oud basketbal-international Henk Pieterse en de huidige internationals Jito Kok, Keye van der Vuurst en Nathan Kuta kwamen langs voor een uitbundige clinic.

Gangmaker is Henk Pieterse. Imponerend met zijn 2.11 meter lange gestalte en zijn indrukwekkende sportcarrière. De kinderen kijken letterlijk tegen hem op en lijken verbaasd als deze zelfverzekerde reus vertelt dat ook hij vroeger gepest werd. Hoe hard onschuldige grappen kunnen aankomen en hoe belangrijk het is om met respect met elkaar om te gaan. Niet alleen op school, maar ook op je club en in je buurt.

De boodschap komt aan, want de ruim 50 kinderen uit de hoogste klassen van KC Sterrenbosch zijn in de ban van het verhaal van de basketballer die de strijd tegen pesten tot zijn missie heeft gemaakt.

Pesten moet stoppen

"Pesten moet stoppen en basketbal is een leuke sport die veel populairder moet worden," vat een jongen de ochtend enthousiast samen. Ook een klasgenote van hem heeft een boodschap opgepikt. "Het is niet nodig om te pesten, want dat is niet goed. Daardoor zijn er zelfs kinderen die zelfmoord gaan plegen en dat is niet leuk."

'Basketbal is het gereedschap'

Henk Pieterse weet wat het is om als kind gepest te worden en besloot om na zijn basketbalcarrière de scholen langs te gaan met een anti-pestcampagne. Met succes, want veel scholen zijn lovend over zijn clinics.

Pieterse: "Het basketbal en de bal is het gereedschap van wat we hier komen doen. Sport is natuurlijk een prima voorbeeld om vergelijkingen te maken met het dagelijks leven en hoe je met elkaar omgaat. Fijn dat de kinderen zo enthousiast waren. En het helpt natuurlijk dat de jongens van het Nederlands team hier waren om een handje te helpen."

Voorbereiding op Nederland-Polen

Die internationals waren toch in de buurt, want donderdagavond spelen zij met het Nederlands team in De Maaspoort in Den Bosch een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Jito Kok, die in het dagelijkse leven in Amerika basketbalt, genoot van dit bijzondere uitstapje in voorbereiding op die wedstrijd.

"Ik vind het altijd wel leuk om met kinderen te sporten en misschien komen er nu zelfs een paar daarvan naar onze wedstrijd. Sport is veel meer dan alleen topsport. Het is voor heel veel mensen ook belangrijk om gezond te blijven en leuk contact te hebben met andere mensen en actief te blijven."