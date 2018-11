Overvaller casino is deel van buit al kwijt, geld teruggevonden bij stapel oud papier

GELDROP - De man die maandagavond het Fair Play Casino in Geldrop overviel, is een deel van zijn buit kwijt. De politie heeft een deel van het geld teruggevonden in de buurt van een stapel oud papier.

De man kwam rond kwart voor tien het casino binnen en dreigde met iets dat op een vuurwapen leek. Hij wilde geld hebben. Nadat hij dit had gekregen, ging hij ervandoor. Niemand raakte gewond.



De dader droeg een donkergrijze jas en had een capuchon op. Hij had een lichtgrijze werkbroek aan en donkerkleurige sneakers. Hij vluchtte met de geldbuit in de richting van de Heuvel, daarna ging hij vermoedelijk linksaf in de richting van de Jan van Geldropstraat en de Hofstraat. Op de kruising van die twee straten is een deel van het geld teruggevonden.



De politie gaat ervan uit dat de man daar voor de overval ook is geweest. Bij het casino werd namelijk een doos gevonden, die waarschijnlijk van de stapel oud papier is meegenomen.



Getuigenoproep

De politie is nog altijd op zoek naar de overvaller. Agenten praten met mensen die in de speelhal aanwezig waren. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden en andere getuigen. Mensen die meer weten, kunnen zich melden bij de politie.