Brabantse ambassadeur van European Young Chef Award 2018 maakt duurzaam Brabants stoofpotje

DEN BOSCH - De Brabantse Tim Bressers (25) werd maandag uitgeroepen tot Regional Chef Ambassador van de European Young Chef Award 2018. Hij creëerde een origineel Brabants stoofpotje met veel Brabantse en bovendien duurzame producten.

Maandag vond de finale plaats in Dublin. Hierin werkten tien Europese regio’s samen die zich inzetten voor beter, gezonder, veiliger en meer duurzaam geproduceerd voedsel. Brabant is een van deze regio’s. Tim Bressers vertegenwoordigde de provincie. Hij in nu ambassadeur van deze wedstrijd. “Het is de bedoeling dat ik hun ideeën voorzet en het principe van duurzaam en gezond eten mee naar Brabant neem”, legt hij uit.

Hoe hij dat gaat doen? Daar heeft hij al over nagedacht: “Ik vind het leuk om me te richten op jongeren, vooral de mensen die een horecaopleiding doen. Daar ligt de toekomst. Hen kan ik namelijk nog makkelijk een zetje geven in de goede richting.”

Stoofpotje

Het stoofpotje heeft de jonge kok helemaal zelf ontwikkeld. “Ik heb eerst veel gebrainstormd met mijn collega’s”, vertelt de jonge kok die werkt bij restaurant Taste van Dirk in Den Bosch. “We kwamen al snel bij het stoofpotje omdat het een klassiek Brabants gerecht is. Het ziet er alleen niet zo mooi uit, dus daar zat voor ons de uitdaging in.”

De ingrediënten zijn allemaal duurzaam. “De hoofdingrediënten zijn runderpoulet en ossenstraat, vlees dat normaal in de prullenbak verdwijnt. Daarnaast gebruik ik ook veel typisch Brabantse groente en kleed ik het gerecht aan met een krokantje van Bossche koek.”

Bressers vindt duurzaam koken heel belangrijk: “Het is iets waar iedereen een steentje aan kan en moet bijdragen.” Naast het aansporen van jongeren om duurzaam te koken, gaat Bressers de komende tijd ook werken aan zijn eigen carrière. “Binnenkort ga ik koken met een sterrenchef van Lindehof in Nuenen voor internationale journalisten.”