Wie herkent deze overvaller van de Jumbo in Veldhoven? [VIDEO]

VELDHOVEN - De politie heeft videobeelden vrijgegeven van een overval op de Jumbo aan de Pleintjes in Veldhoven. Daarop is te zien dat de dader het personeel bij de kassa van de supermarkt met een mes bedreigt.

De overval was op dinsdag 13 november. De man ging er met een onbekende buit vandoor. De politie hoopt met het tonen van de camerabeelden dat iemand de overvaller herkent aan zijn postuur, de manier van lopen en bewegen.



De tekst gaat verder onder de video.

De overvaller droeg donkere Nike-schoenen met wit logo en witte zool, een zwarte jas met capuchon en lichtkleurige bontkraag. Daaronder droeg hij een donkerkleurige muts. Hij is tussen de 1,65 en 1.75 meter lang en wordt geschat tussen de 30 en 40 jaar oud.



Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 - 8844, of anoniem: 0800-7000.