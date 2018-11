Deel dit artikel:













Man kritiek nadat hij door stiefzoon van de trap werd gegooid in huis Eindhoven Foto: 112Nieuwsonline

EINDHOVEN - De man die dinsdagavond slachtoffer werd van een ruzie in een huis aan de Bennekelstraat in Eindhoven is in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. In verband met het incident is zijn stiefzoon aangehouden. De politie vond het slachtoffer in de woning. Volgens een woordvoerster was er sprake van huiselijk geweld.

Geschreven door Karin Kamp

Een agent ter plaatse had eerder verklaard dat de mannen hadden gevochten en dat het slachtoffer van de trap was gegooid.



Naar ziekenhuis gebracht

De ruzie werd rond halfacht dinsdagavond gemeld. Twee ambulances en vier politiewagens kwamen naar de woning ter assistentie. De zwaargewonde man is onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is voorgevallen. Het huis is inmiddels op sporen onder de loep genomen en is verzegeld. De verwachting is wel dat in de woning verder sporenonderzoek nodig is, zo meldt de politie.