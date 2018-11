Gewapende overval op bejaarde bewoners van huis in Beek en Donk, daders maken geld buit

Het was de derde gewapende overval in twee weken tijd in het dorp. Volgens een woordvoerster van de politie zijn er geen aanwijzingen over enige samenhang tussen de overvallen. Ze spreekt van losstaande incidenten. "In donkere maanden zien we sowieso meer overvallen", zo voegde ze eraan toe.



'Echtpaar tot rust laten komen'

Bij de jongste overval, dinsdagnacht, werden de slachtoffers rond halfdrie verrast. De overvallers hadden vermoedelijk een vuurwapen bij zich, zo meldt de politie. Nadat ze het huis hadden doorzocht, vluchtten ze met de buit. Direct daarna rende de vrouw naar een buurtbewoner om de politie te alarmeren. Agenten en ambulancepersoneel hebben het verhaal van het stel aangehoord en hen tot rust laten komen. De politie verwacht dat later op de dag aangifte wordt gedaan.





Vorige week dinsdag was het raak bij een huis aan de Pater de Leeuwstraat in Beek en Donk. Bij deze overval werden de vrouw, de dochter en een 2-jarig kleinkind van Jos Verschuren overvallen. De slachtoffers werden bedreigd met een vuurwapen, één van hen wordt bijgestaan door Slachtofferhulp. De schoonzoon van Verschuren heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd, dat heeft nog niets opgeleverd. De familie heeft wel hulp in andere vorm (kaartjes, telefoontjes) gekregen.

LEES OOK: 'Hij greep zijn revolver en richtte die op het gezicht van mijn dochter'



Op 14 november was een Esso-tankstation aan de Pater Vogelstraat het doelwit. Om tien over halfzeven 's avonds werd een medewerker van de 'benzinepomp' mishandeld en kreeg hij een klap op zijn hoofd met een hamer. Later op de avond werd in een huis in Beek en Donk een 17-jarige verdachte aangehouden.



LEES OOK: Medewerker krijgt klap met hamer tijdens overval op tankstation Beek en Donk, verdachte aangehouden