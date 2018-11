Brabantse winkeliers maken de etalages klaar voor de feestdagen [FOTO'S]

Foto: Kevin Cordewener

Voor de winkeliers in Brabant is het weer tijd om de etalages naar de sfeer van de feestdagen in te richten. In de meeste steden is het nog een gemengde sfeer.

Foto: Kevin Cordewener

De ene winkel richt zich eerst op Sinterklaas en legt de hele etalage vol met pieten, pepernoten en cadeautjes.

Foto: Kevin Cordewener

De andere winkelier laat de Sint met zijn pieten lekker voorbij varen en stoomt direct door naar de kerstversiering.

Foto: Kevin Cordewener

De etalages die nu nog in de Sinterklaas sfeer zitten, worden na vijf december natuurlijk meteen omgetoverd tot kerstetalage.

Foto: Kevin Cordewener