Schietpartij verjaardagsfeest: 12 jaar cel geëist tegen voortvluchtige verdachte

BREDA - Justitie eiste woensdag 12 jaar cel tegen de voortvluchtige Christo H. Hij zou in 2015 op een verjaardagsfeest in Bergen op Zoom twee mannen hebben neergeschoten en is sindsdien voortvluchtig. H. wordt poging tot moord en poging tot doodslag ten laste gelegd.

De schietpartij vond plaats op een woonwagenkamp aan het IJslandpad. Na zijn daad nam de vermeende schutter de benen en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Volgens justitie zou Christo H. zich ergens bij de Belgische grens schuilhouden. Hij zou nog wel eens contact hebben met zijn ex-vrouw en twee dochtertjes. Inmiddels is ook een opsporingsbevel uitgegaan en worden pintransacties onderzocht. Tot nu toe zonder resultaat.

LEES OOK: Christo schoot na speeltuinruzie twee mannen 'gangsterstyle' neer

Verklaring H.

Woensdag was de inhoudelijke behandeling. H. heeft een schriftelijke verklaring gegeven aan zijn advocaat, Inez Weski. Hierin geeft hij aan in geduw en getrek tijdens de ruzie per ongeluk te hebben geschoten. Hij zegt zich ervoor te schamen dat hij heeft geschoten en überhaupt een wapen had meegenomen. Hij zou bang zijn voor represailles.

Weski hamert op de paniek die H. zou hebben gevoeld bij het gebruik van het wapen en op een gebrek aan forensisch bewijs. "Hij werd belaagd door twee voor hem onbekende, grote mannen." De officier van justitie zegt dat er wel degelijk forensisch bewijs is, al is het weinig. De politie nam twee kogelhulzen in beslag en bestudeerde de schutting in de woning van plaats delict. Hier zou ook een kogel in hebben gezeten. Hoe vaak er precies geschoten is, is niet bekend.

Slachtoffers leven nog

De twee slachtoffers hebben het overleefd. Dat lijkt een wonder. De mannen hadden kogels in de buik en de rug, net naast een aantal vitale lichaamsdelen. Een van hem heeft nog altijd een kogel in zijn lichaam, vlakbij zijn lies.

De aanleiding van de schietpartij was een ruzie tussen kinderen in een speeltuin in de buurt. Die ruzie ontstond mogelijk tussen de zus van de verdachte en een van de slachtoffers. Nadat de ruzie was gesust, dook H. op bij het feest. Hij was gewapend. De verklaringen lopen uiteen over hoe en wanneer het wapen precies is gebruikt.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.