Kinderconcert van Guus Meeuwis binnen een paar uur uitverkocht: 'Wow, ik heb er zin in' Guus Meeuwis met zijn management voor Groots Junior (Foto: Merel de Leuw)

EINDHOVEN - Pech voor kids die nog geen kaartje hebben voor het eerste kinderstadionconcert van Guus Meeuwis. 'Groots Junior' was woensdag namelijk in no time uitverkocht. Dat laat de zanger via Facebook weten. 'Wow, ik heb er zin in!'

Geschreven door Rebecca Seunis

Het kinderconcert is niet alleen nieuw voor Guus Meeuwis, het is namelijk het allereerste stadionconcert voor kids ooit in Nederland. Groots Junior staat gepland op woensdagmiddag 12 juni 2019 in het Philips Stadion in Eindhoven. Twee dagen erna vindt in hetzelfde stadion voor de veertiende keer op rij het 'gewone' concert 'Groots met een zachte G' plaats. LEES OOK: Guus Meeuwis geeft eerste stadionconcert voor kinderen De zanger kondigde het concert dinsdag aan tijdens een persconferentie. Een dag later zijn dus alle kaartjes weg.