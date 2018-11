Vier overvallen op een avond in regio Eindhoven: bij tankstation, supermarkt en New York Pizza

Het is al de vierde overval van de avond. Ook tankstation De Haan in Eindhoven, de Lidl-supermarkt in Best en de New York Pizza-vestiging in Veldhoven waren doelwit.

'Signalementen verschillen'

“Het is opvallend dat de overvallen dicht bij elkaar zijn gepleegd”, reageert een politiewoordvoerder. "Maar de signalementen verschillen, dus we gaan er nu vanuit dat er geen verband is.”