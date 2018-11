'Vier overvallen op een avond is opvallend, maar verband ligt niet voor de hand'

In Eindhoven sloeg een overvaller zijn slag bij tankstation De Haan in de Huizingalaan. (Foto: Sem van Rijssel)

EINDHOVEN - Volgens de politie 'ligt het niet voor de hand' dat er een verband is tussen de vier overvallen die woensdagavond plaatsvonden in Eindhoven, Best en Veldhoven. "De signalementen verschillen."

In Eindhoven sloegen overvallers hun slag bij de Albert Heijn-supermarkt in de Tarwelaan en tankstation De Haan in de Huizingalaan. In de Burgemeester Van Hoofflaan in Veldhoven was het raak bij een vestiging van New York Pizza en in Best bij de Lidl-supermarkt aan het Wilhelminaplein.

Niemand gewond

Bij de overvallen raakte niemand gewond. Alle overvallen werden gepleegd door een man met een mes.

“Het is wel opvallend dat de overvallen dicht bij elkaar zijn gepleegd”, reageert een politiewoordvoerder. “Maar de signalementen verschillen, dus we gaan er nu vanuit dat er geen verband is. We gaan camerabeelden bekijken en dan kunnen we pas echt conclusies trekken.”

Toename

De politie constateert dat het aantal overvallen op bedrijven de laatste weken toeneemt. Maar volgens Danny Frijters, hoofd van de recherche in Eindhoven, is de kans dat de daders gepakt worden groot. "Van één op de twee overvallen waarbij iets buit wordt gemaakt, wordt de dader gepakt", vertelt hij. "Afgelopen jaar hebben we met het overvallenteam zelfs 22 van de 27 gepleegde overvallen opgelost."

Frijters benadrukt dat buurtbewoners kunnen helpen bij de aanpak van overvallen door goed op te letten. "Zo kun je het signalement van de dader en de werkwijze zo goed mogelijk omschrijven. Dit helpt ons bij het pakken van de dader."