DJ Jantje heeft 'm: de felbegeerde Party Award! En veel meer Brabantse sterren vallen in de prijzen DJ Jantje Jeffrey Heesen De PartyFriex

ZUNDERT - DJ Jantje, oftewel Jan Roovers (28) uit Zundert, is de 'populairste opkomende Party DJ van Nederland'. Woensdagavond kreeg hij in Club Rodenburg in Beesd de felbegeerde Party Award uitgereikt.

Geschreven door Robert te Veele

DJ Jantje is een hit op Facebook. Wekelijks gaat hij live via zijn Facebookpagina en praat hij een uur lang muziek aan elkaar. Inmiddels heeft hij duizenden volgers. LEES OOK: 'Hallo Facebookvriendjes! Ooh, let's go!', dj Jantje (28) verovert internet Nog veel meer awards

Naast Jantje vielen nog meer grote artiesten in de prijzen. Zo kreeg Snollebollekes uit Best een award voor de populairste party act. En Zanger Kafke uit Drunen werd uitgeroepen tot populairste opkomende party artiest. De beste opkomende act volgens het publiek zijn de PartyFriex. De award voor de meest populaire artiest ging naar Jeffrey Heesen. Zijn recente single 'Ik laat je liever alleen' stond lange tijd op nummer 1 in iTunes. Heesen komt op 13 april met zijn eerste eigen live show die wordt gehouden in Uden. Bedankvideo

DJ Jantje wil zijn fans natuurlijk graag bedanken. Kijk de video hieronder: