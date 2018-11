Verloedering vakantieparken: landelijk actieplan om tientallen jaren oud probleem aan te pakken

EINDHOVEN - Sinds donderdag is er een landelijk actieplan om de verloedering van vakantieparken aan te pakken. Dat probleem bleek de afgelopen decennia moeilijk uit te roeien.

Onder het plan staan de handtekeningen van onder anderen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en de Brabantse gedeputeerde Erik van Merriënboer. De komende jaren krijgen de provincies van het Rijk jaarlijks elk 100.000 euro om een begin van een oplossing te bedenken.



Ook stelt minister Ollongren een bijdrage van 450.000 euro beschikbaar aan de Brabantse pilotgemeenten Reusel-de Mierden, Meierijstad, Bergeijk, Rucphen, Oosterhout en Bernheze. Met de bijdrage moet de integrale handhaving worden versterkt, waarbij expliciet aandacht is voor een oplossing voor de bewoners.

Zonnig eiland

De problemen op de vakantieparken laten zich kort samenvatten. Nederlanders vliegen liever voor een paar tientjes naar een zonnig eiland dan dat ze naar een huisje in de Brabantse, Veluwse of Drentse bossen gaan. Doen ze dat wel, dan zal het Nederlandse vakantiepark het strand van Ibiza moeten overklassen.

Soms worden ze daarbij geholpen door de natuur. Tijdens de hete zomer van 2018 steeg het aantal gasten op Nederlandse campings naar 1,7 miljoen. Dat is bijna elf procent meer dan in dezelfde periode in 2017. Campingeigenaren moeten daarnaast ook voortdurend investeren.

LEES OOK: Buitenlandse vakantievierders zijn dol op de Brabantse campings

Probleemfiguren

Het tweede probleem vloeit daar uit voort want campingeigenaren die niet aan de wensen kunnen voldoen moeten wel een boterham verdienen. Ze verhuren hun huisjes aan anderen want de vraag is groot. Vakantieparken liggen meestal in de bossen en trekken al decennia mensen aan die achter een hoge heg en een slagboom onder de radar willen leven.

Daar komt nog bij dat de relatief goedkope vakantiehuisjes al tientallen jaren een toevluchtsoord zijn voor mensen die geen geld hebben voor een normaal huis. Sommige parken stroomden vol met probleemfiguren.

LEES OOK: Brabant heeft er een probleem bij: één op drie vakantieparken dreigt te verloederen

Arbeidsmigranten

Sinds enkele jaren zijn vakantieparken geliefde woonplekken voor arbeidsmigranten uit het voormalige Oostblok. Dit jaar presenteerde de provincie Brabant een nota waaruit bleek dat een derde van de Brabantse parken is verloederd.

Al die jaren heeft de overheid nog niet een begin van een oplossing kunnen bedenken. Met het donderdag in Radio Kootwijk ondertekende actieplan willen rijk, provincies en gemeenten een stap zetten. Het actieplan staat vol met woorden als samenwerking, integrale benadering en oplossingsrichtingen.

Gemeenten en provincies moeten samen gaan onderzoeken welke vakantieparken wel en niet levensvatbaar zijn en hoe je ondernemers kunt steunen van parken die wel toekomst hebben.

Ambtenaren

Dan moeten de lagere overheden samen met bijvoorbeeld de GGZ, de politie, het kadaster en de RECRON gaan onderzoeken wie er allemaal onterecht op een vakantiepark wonen hoe ze kunnen voorkomen dat dat aantal mensen groeit. Belangrijk is dat al die kennis die zo wordt opgedaan wordt gedeeld zodat iedereen daar van kan profiteren. Een groep ambtenaren van alle overheden komt vier keer per jaar bij elkaar om te kijken of iedereen nog op koers ligt.

Het parool van de actie-agenda is: informatie verzamelen, informatie delen en samen een oplossing bedenken voor één van de hardnekkigste problemen van Nederland. De ondertekenaars realiseren zich dat dat jaren gaat duren. Voor de eerste stap nemen ze tot 2020 de tijd.

LEES OOK: Einde nabij voor camping Zwarte Bergen, 'harde mededeling' voor wie er al 52 jaar een plekje heeft