Een Max Verstappen-autootje of een pop, wat zit er in de zak van Sinterklaas?

Met meer dan zeshonderd vierkante meter aan speelgoed kan je het zo gek niet bedenken of Kees Hol heeft het wel staan. Van houten treintjes tot vitrines vol miniatuurdieren tot meters speelgoedauto's, poppen en LEGO. Maar bij Hol zijn de 'hardlopers' artikelen die je niet snel in reclames voorbij ziet komen of zult vinden in de grote webwinkels.

1. Solo bordspellen

De laatste jaren zijn bordspellen om in je eentje te spelen erg in trek. "Het begon met het spel Rush Hour dat ook veel mensen van de computer kennen, maar de laatste jaren zijn er heel veel andere spellen bij gekomen. Vooral denkspellen," vertelt Kees Hol terwijl hij trots enkele meters solo bordspellen laat zien.

2. Sylvanian

De Sylvanian poppetjes draaien al jaren mee en kan je het beste met de moderne versie van het poppenhuisje vergelijken. "Kinderen kunnen een hele verzameling van de familie muis, eekhoorn en kat samenstellen," aldus de winkelier. "En voor iedere portemonnee ook, want je heb kleine setjes die een prima schoencadeau zijn, maar je kan ook grote poppenhuizen krijgen."

3. Monchichi

De aapjes van Monchichi zijn al op de markt sinds 1974, maar worden nog altijd goed verkocht volgens Hol. "Moeders hebben er vaak mee gespeeld en zien ze dan en vinden het toch leuk dat hun kinderen er dan ook mee spelen." De verkleedde aapjes moet het hebben van hun schattige kleertjes en uiterlijk, ze maken geen geluid en bewegen niet, maar desondanks zijn ze nog altijd populair in De Gestelse Bazar.

Een piek in de verkoop van bord- en kaartspellen ziet Hol jaarlijks vooral tegen kerst. Ook LEGO en Playmobil blijven in december populair onder kinderen en ouders. "Dankzij de goede prestaties van Max Verstappen in de Formule 1 zie ik ook een stijging in de verkoop van autootjes en zelfs miniatuurmodellen," vertelt de winkelier. Wat hem betreft is er geen sprake van een trend.

Hol heeft hij zo'n drieduizend bord- en kaartspellen in zijn winkel liggen. Dat is maar een fractie van zijn totale aanbod. "We moeten het hebben van het totaalaanbod en een stukje service, want met de grote webwinkels valt eigenlijk niet te concurreren."



Onveilig speelgoed

Waar Kees Hol zich aan ergert is dat ouders steeds vaker speelgoed in China bestellen dat onveilig blijkt te zijn. "Er was laatst een klant bij me die dat had gedaan met een babytelefoontje omdat het hier te duur was. Hij heeft die toen meegenomen voor mij en naast dat de lak eraf kwam, zat er ook een veel te lang koord aan." Volgens de winkelier zou dat koord van de Chinese babytelefoon om de hals van een baby kunnen eindigen en dat is bij de duurdere Europese versie onmogelijk.

"Ik snap dat we het allemaal zo goedkoop mogelijk willen hebben, maar de veiligheid van je kind lijkt mij belangrijker dan de portemonnee," aldus Hol. Hij vindt dan ook dat de Nederlandse overheid daar beter op moet letten omdat er vele voorbeelden zijn van onveilig speelgoed dat via webshops in China wordt besteld.