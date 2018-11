KNVB haalt alle teams van voetbalclub SC Hoge Vucht voorlopig uit competitie na geweld bij wedstrijd

Voorzitter van de club Hasan Lammou is verbaasd en boos over de beslissing van de voetbalbond. "Ik ben woedend. Dit is een vrijbrief voor racisme. Ze laten hiermee zien dat ze het gewoon accepteren en toelaten." Lammou doelt daarmee op de laatste wedstrijd tegen Right-Oh, waar racistische leuzen zouden zijn geroepen tegen de spelers van Hoge Vucht. Daar heeft de club ook melding van gemaakt bij het Meldpunt Discriminatie. Omgekeerd heeft Right-Oh aangifte gedaan van vernieling.

Volgens de voorzitter loopt de bond met deze beslissing vooruit op het onderzoek dat nog loopt. "Ze zeggen dat ze niet vooruit lopen op het onderzoek, maar dat doen ze wel. Wij kunnen nu niet voetballen."

Hoger beroep

De leden van de club zijn inmiddels ingelicht. Het bestuur komt volgens Lammou morgen bij elkaar om de situatie te bespreken. "Dan gaan we besluiten hoe we hier mee omgaan. Ik heb nu gevraagd aan iedereen om het even te laten bezinken."

Lammou verzekert dat de club in hoger beroep gaat als de KNVB besluit SC Hoge Vucht definitief uit de competitie te halen. "Dan stappen we naar de rechter." De trainingen die donderdagavond staan gepland gaan gewoon door.

KNVB

De KNVB wil nog niet ingaan op de vraag waarom de club nu al tijdelijk uit de competitie is gehaald. De bond verwacht het onderzoek volgende week te hebben afgerond. "We willen heel voorzichtig zijn", aldus een woordvoerder.