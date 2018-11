Deel dit artikel:













Krimp van Eindhoven Airport wordt onderzocht: 'Groei hoeft niet altijd economisch voordelig te zijn' Terminal Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Er komt extra onderzoek naar de overlast van vliegtuigen rond Eindhoven Airport. Zo wordt gekeken of het aantal vluchten teruggebracht kan worden naar 30.000 per jaar. En dat terwijl eerder nog sprake was van bijna een verdubbeling van het aantal vluchten.

Geschreven door Rob van den Broek

Klaas Kopinga, voorzitter van de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW), is blij met de aankondiging van de extra onderzoeken. Die groep drong een jaar of vijf geleden al aan op de mogelijkheid van hinderbeperkende maatregelen. “We willen dat onderzocht wordt of een andere manier van opstijgen en landen misschien minder overlast veroorzaakt, bijvoorbeeld door andere motoren aan de vliegtuigen.” Ander onderzoek

De voorzitter van de BOW benadrukt dat een onderzoek naar krimp een ander type onderzoek is dan het gevraagde pakket aan hinderbeperkende maatregelen. “Er is namelijk alleen nog maar gekeken naar groeiscenario’s. Wat betekent dat voor de uitstoot van giftige stoffen? Wat zijn de gevolgen voor het klimaat? En is groei met maar één taxibaan wel mogelijk?" Een groei van Eindhoven Airport heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie rondom het vliegveld en de plannen voor de bouw van nieuwe huizen in de buurt. Krimpscenario

Daarbij rijst ook de vraag of groei überhaupt wel economisch voordelig is. Daarom juicht Kopinga het toe dat nu ook krimp wordt onderzocht. “Als je alle ‘plussen en minnen’ meeneemt hoeft een toename van het aantal vluchten niet direct te betekenen dat er extra geld in het laadje gebracht wordt.” Zoals het er nu naar uitziet gaat verkenner Pieter van Geel volgend jaar april met de eerste resultaten komen.